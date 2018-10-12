كيف تحاول إيران المراوغة لتجنب حزمة العقوبات الجديدة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



قبل أسابيع من إعادة فرض جولة أخرى من العقوبات على إيران، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنوك العالمية من أن طهران قد تحاول استخدام وسائل تحايل لتخفيف حدّة العقوبات ومواصلة تمويلها للإرهاب.



وفي هذا السياق، أجرى الزميلان رامي شوشاني ومنى عواد نقاشاً حول الموضوع من غرفة "أخبار الآن"، وتطرقا إلى ما قالته الادارة الأمريكية عن أن المصرفيين والمسؤولين الايرانيين قد يستخدمون شركات وهمية ووثائق مزوّرة وغيرها من الاجراءات لخلق مداخيل جديدة للنشاطات الارهابية التي تمارسها إيران.

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وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب إن "أي بلد يسمح للبنك المركزي بالتورط في دعم الإرهاب يتطلب أعلى درجات الانتباه، خاصة عندما تكون الدولة نفسها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".



يذكر انه في الأشهر الأخيرة ، زار فريق من المسؤولين من وزارة الخزانة والدوائر الحكومية أكثر من 30 دولة للتحدث ليس فقط مع المسؤولين الحكوميين ولكن أيضا مع المنظمات التجارية والمالية لحشدهم ضد إيران.



على الرغم من أن زعماء أوروبا وروسيا والصين قالوا جميعا إنهم يعارضون إعادة فرض العقوبات الأخيرة، فإن الفرق الأمريكية كانت ناجحة بشكل ملحوظ. كما أعلنت جميع الشركات الأوروبية الكبرى تقريباً، التي لها عمليات في إيران، أنها ستغادر البلاد وتتخلى عن الاستثمارات هناك ما أدى الى انخفاض العملة الإيرانية بأكثر من الثلثين ، كما انخفضت صادراتها النفطية.



وخلُص النقاش في غرفة "أخبار الآن" إلى المدى الذي ستذهب إدارة ترامب في فرض عقوبات على دول مثل الصين والهند وتركيا وحتى الحلفاء الأوروبيين الذين يستمرون في القيام بأعمال تجارية في إيران؟

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