تحذيرات من انهيار الاقتصاد الإيراني قريبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر كبار خبراء الاقتصاد في ايران من انهيار اقتصاد بلادهم بعد تسجيله تضخما حادا في الريال الإيراني وبلوغ الريال إرتفاعًا لم يبلغه منذ الحرب العالمية الثانية.

واعتبر أكثر من 50 اقتصاديًا إيرانيًا في رسالة الى القضاء ومجلس الشورى استمرار ما أسموه "سياسات اقتصادية خاطئة" من شأنها أن تؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية كسببا لهذا المعدل المرتفع للتضخم النقدي في البلاد.

و دعا الخبراء الاقتصاديون الإيرانيون رؤساء البرلمان والقضاء إلى التدخل , مؤكدين في رسالهتم "ان انذارات الخطر تدق والظروف هي الاخطر والأكثر صعوبة مما يمكن تخيله لان , الانهيار الرابع في العملة بدأ يأكل ويدمر كل شيء".

وأشار الخبراء الإيرانيون إلى أن "السياسة غير الصحيحة الحالية لإدارة الانهيار في العملة تسببت في خسارة العملة حوالي 70٪ من قيمتها منذ نيسان/أبريل تحت تهديد فرض العقوبات الأمريكية ، مع الطلب الشديد على الدولارات بين الإيرانيين العاديين الذين يحاولون حماية أموالهم".

وأضافوا "أن سوء الإدارة في أسواق السلع والتسعير العشوائي التي يضعها التجار في البلاد يزيد من المخاوف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة".

وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية قد اتخذت إجراءات لخفض التضخم عن طريق ضخ العملة الصعبة في السوق ، ومنع التجار ومبادلات العملات من بيع الدولار بينما تقوم البنوك بشراء الدولارات من المواطنين ، فإن معدل التضخم لم ينخفض كثيراً.

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