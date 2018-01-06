مجلس الأمن : تدخلات ايران الخارجية أغضبت الشعب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يَعقدُ مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة التظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، بعد أن دعت إلى عقدها الولايات المتحدة.

وقالت المندوبة الأمريكية في بيانها أمام المجلس إن الشعب الإيراني انتفض في عشرات المناطق ضد قمع السلطات وأن التظاهرات في إيران تلقائية من دون تدخل خارجي على حد تعبيرها.

من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن التظاهرات في إيران خرجت للتعبير عن الغضب من التكلفة المرتفعة لتدخلات إيران في المنطقة على حد قوله.

وكانت روسيا قد طالبت بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي قبل نصف ساعة من انطلاق الاجتماع.

وتتهم موسكو واشنطن بالتدخل في الشؤون الإيرانية، وتعارض طرح مسألة التظاهرات على جدول أعمال مجلس الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، قوله إن "الولايات المتحدة تواصل التدخل في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أي خجل".

ورجح دبلوماسيون بأن تطالب روسيا بتصويت إجرائي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج الوضع في إيران على جدول أعمال المجلس.

ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من 15 على إضافة ملف جديد لتتم مناقشته في مجلس الأمن. ولا يطبق الفيتو في هذه المسألة.

كما تصر روسيا على أن التظاهرات لا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، لذا فلا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها، لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أكدت على أن الوضع في إيران مرتبط "بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الايراني، وهي أيضاً مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين".

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