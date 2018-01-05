بيونغ يانغ توافق على عرض سول بإجراء محادثات



أخبار الآن | بيونغ - يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الكوريتين ستجريان محادثات رسمية في التاسع من يناير، وذلك بعد أن أرسلت بيونغ يانغ بيانا أعلنت فيه قبول عرض سول إجراء محادثات الأسبوع المقبل.

وقال بايك تاي-هيون المتحدث باسم الوزارة خلال بيان صحفي، إن جدول الأعمال سيتضمن دورة الألعاب الشتوية التي تقام في بيونغيانغ، بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك من البلدين.

زعيم كوريا الشمالي، كيم جونغ أون، أمر بفتح خط ساخن مع كوريا الجنوبية، للبدء في إجراء محادثات.وأوضح مسؤول كوري شمالي في بيان، أن المحادثات ستهدف إلى فتح حوار رسمي بخصوص إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة

الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية، الشهر المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.ويأتي البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، عقب خطاب أدلى به كيم في

وقت سابق، قال فيه إنه منفتح على الحوار مع سيول.

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