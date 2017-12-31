شقيقة زعيم كوريا الشمالية تظهر بجواره بعد ترقيتها

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أدلى الزعيم الكوري الشمالي خطابا له أمام الحزب الحاكم بعد أن عرض حفل موسيقي كبير وظهرت على جانب كيم شقيقته التي كانت تبعد عنه مسافة خمس مقاعد لكن التقارير ذكرت أنها ستتولى منصبا في

اللجنة المركزية وهي الهيئة الرئيسية لصنع القرار التي يرأسها كيم.ويعتقد ان كيم عين شقيقته في المكتب السياسى الداخلى للبلاد لتحل محل عمه كيم كيونج هوى الذى كان مستشارا رئيسيا لوالده كيم جونج

ايل.وقال مايكل مادن، وهو خبير في شئون كوريا الشمالية بجامعة "جونز هوبكنز": "يبدو أنها سيكون لها دور أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق، كما أن وجودها يعزز قوة عائلة كيم"ونتيجة لدورها

المركزي في النظام، وضعت السيدة كيم على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية على انتهاكات حقوق الإنسان في سيرفير".وقد واجه نظام كيم ضغوطا دبلوماسية دولية مستمرة على إصراره على

مواصلة برنامجه للأسلحة النووية.وقد أوعز إلى علمائه بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

الصورة المستخدمة من صحيفة ديلي ميل البريطانية

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