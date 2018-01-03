كوريا الشمالية تعيد فتح خط حدودي ساخن مع كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (رويترز)

أعادت كوريا الشمالية فتح خط حدودي ساخن مع كوريا الجنوبية يوم الأربعاء وذلك بعد ساعات من تصريح ساخر فيما يبدو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه يملك زرا نوويا "أكبر وأقوى" من الزر على مكتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويأتي قرار كوريا الشمالية إعادة فتح الخط الهاتفي الساخن بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى وسط خلاف محتدم حول برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

كما صدر البيان بعد خطاب كيم بمناسبة العام الجديد والذي قال فيه إنه مستعد للحديث مع سول وسيبحث إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام على الجانب الآخر من الحدود في مدينة بيونجتشانج الشهر المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن لن تأخذ أي محادثات بين الكوريتين على محمل الجد إذا لم يسهم هذا الحوار في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بيونجيانج "ربما تحاول دق إسفين ما".

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في رسالة نصية إن كيم أصدر أوامره بإعادة فتح الخط الساخن في قرية بانمونجوم الساعة 0630 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء عندما استقبل مسؤولون كوريون جنوبيون عند الحدود مكالمة من الشطر الكوري الشمالي.

ويفحص مسؤولون من الجانبين الخط وأجروا مكالمة لنحو 20 دقيقة ولم تكشف الوزارة عن فحوى المكالمة.

وجاء القرار بعد ساعات من سخرية ترامب مجددا من كيم على تويتر.

وكتب ترامب في تغريدة يقول "رجاء... هلا أبلغه أحد في نظامه المنهك الجائع بأنني أيضا لدي زر نووي لكنه أكبر وأقوى بكثير من زره كما أن زري فعال!"

وبدا أن كيم يفتح الباب أمام مناقشة المشاركة في الأولمبياد الشتوي لتكون هذه هي أول مفاوضات مباشرة بين الكوريتين منذ ما يربو على عامين لكن زعيم كوريا الشمالية هدد بأنه سيمضي قدما في إنتاج "كميات كبيرة" من الرؤوس الحربية النووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.



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