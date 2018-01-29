هجمات وانفجارات على اكاديمية كابول العسكرية وداعش يتبنى

أخبار الآن | كابول - افغاستنان (وكالات)

تبنى تنظيم داعش الهجوم على الاكاديمية العسكرية في كابول الذي وقع فجر اليوم الإثنين بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي

و كان مسلحونَ قد شنوا قبلَ فجرِ الاثنين هجوما على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول، وفقَ ما افادت بهِ مصادر امنية افغانية ، في هجومٍ اخير ضمنَ سلسلةٍ من اعمالِ العنفِ المستمرة التي تضربُ العاصمة الأفغانية.



واشارَ المصدر الى ان بعضَ مهاجمي الأكاديمية قد قتلوا، مضيفا انهم فشلوا في اقتحامِ الاكاديمية ودخولها.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد انه حدث اطلاق رصاص وصواريخ، لكن الآن "ساد الهدوء".

وقال شاهد عيان إنه سمع سلسلة انفجارات في منطقة قريبة من أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الاثنين.

وذكر محمد إحسان وهو من سكان كابول إن الانفجارات بدأت في حوالي الساعة الخامسة صباحاً (0030 بتوقيت غرينتش) واستمرت ما لا يقل عن ساعة.

وارتفع عدد ضحايا تفجير سيارة إسعاف وسط كابول السبت إلى 103 قتلى و235 جريحاً، بينما كان عدد كبير من عناصر الشرطة بين الضحايا.

وقال وزير الداخلية الأفغاني، ويس برمك، في مؤتمر صحافي: "لسوء الحظ، توفي العديد من الجرحى منذ نقلهم إلى المستشفى، وبلغ عدد الضحايا الآن 103 قتلى و235 جريحاً".

وأضاف: "فقدنا أيضاً عدداً كبيراً من ضباط الشرطة، خمسة منهم دفعة واحدة، فضلاً عن إصابة 31 بجروح"

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