نقل 3 شحنات من الفحم من كوريا الشمالية إلى روسيا

أخبار الآن | بروكسل - أوروبا - (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في أجهزةِ مخابراتٍ بغربِ أوروبا إن كوريا الشمالية شحنت كميات من الفحم إلى روسيا العام الماضي وإن هذهِ الشحنات نُقلت بعدَ ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان في انتهاك على الأرجح لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وقالت المصادر لرويترز إنهُ رغمَ العقوبات فإن كوريا الشمالية فقد تمَ شحنُ الفحم ثلاثَ مراتٍ على الأقل إلى مينائين روسيين ثم أعيدَ تحميلُ الفحمِ على سفنٍ أخرى لتَنقُلَهُ إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

قالت ثلاثة مصادر في أجهزة مخابرات بغرب أوروبا إن كوريا الشمالية شحنت كميات من الفحم إلى روسيا العام الماضي وإن هذه الشحنات نقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان في انتهاك على الأرجح لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات كوريا الشمالية من الفحم في الخامس من أغسطس آب الماضي بموجب عقوبات تستهدف قطع مصدر مهم من العملة الأجنبية التي تحتاجها ببيونغ يانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى.

وقالت المصادر إنه رغم العقوبات فإن كوريا الشمالية شحنت الفحم ثلاث مرات على الأقل إلى مينائي ناخودكا وخولمسك الروسيين وتم تفريغ الشحنات على أرصفة المينائين ثم أعيد تحميلها على سفن نقلتها إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

وفي سياق منفصل قال مصدر غربي في قطاع الشحن إن بعض الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأكد مصدر أمني أمريكي أيضا وجود تجارة للفحم عبر روسيا وقال إنها مستمرة.

وقال مصدر أمني أوروبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الدبلوماسية العالمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية "أصبح ميناء ناخودكا الروسي مركزا مهما لشحن فحم كوريا الشمالية". وحين طلب منه الرد على التقرير قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الجمعة إن روسيا ملتزمة بالقانون الدولي.

وقال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "روسيا عضو مسؤول في المجتمع الدولي". وقال محاميان متخصصان في القانون المتصل بالعقوبات لرويترز إن هذه المعاملات تنتهك عقوبات الأمم المتحدة على ما يبدو.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل إن كان الفحم الذي جرى تفريغه في المينائين الروسيين هو نفسه الفحم الذي جرى شحنه بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان. ولم تتمكن أيضا من التأكد مما إذا كان ملاك السفن التي أبحرت من روسيا إلى كوريا الجنوبية واليابان على علم بمصدر الفحم.

ولدى سؤاله عن الشحنات قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "من الواضح أن روسيا تحتاج لفعل المزيد. المطلوب من كل الدول أعضاء الأمم المتحدة بما فيها روسيا تطبيق العقوبات بنية حسنة ونتوقع منها جميعا أن تفعل ذلك.

وقال مسؤول بالوزارة إن الوقت حان لتحرك روسيا. وأضاف "لم يعد هناك وقت لانتحال الأعذار. العالم يتابع أفعال روسيا عن كثب". وقال "تقول روسيا إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لذا يجب أن تثبت موسكو ذلك من خلال التعاون معنا وليس العمل ضدنا فيما يتعلق بهذا التهديد الملح لكل الدول".

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