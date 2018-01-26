41 قتيلا بحريق داخل مستشفى في كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

نشب حريق كبير في مستشفى بمدينة ميريانغ بكوريا الجنوبية وتسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.

وتقع ميريانغ على بعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشيون.

وسرعان ما انتشر فى كل إرجاء المبنى المؤلف من ثمانى طبقات والناس بداخله، وقالت خدمة الاطفاء الوطنية آنذاك ان رجال الانقاذ عثروا على 20 جثة داخل حمام ساونا بنادي رياضي بالمبنى وعلى تسع جثث فى اقسام اخرى من المبنى.

وعرضت شاشات التلفزيون وقتها صور اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة المنبعثة من المبنى فى حين كان عدد كبير من الناس ينتظرون على أحد الاسطح انقاذهم.

وقال المتحدث باسم جهاز الاطفاء ان "الدخان الكثيف والسام انتشر بسرعة كبيرة وجعل من المتعذر اجلاء الكثير من الناس"، تقع جيشون على بعد حوالى 120 كلم جنوب شرق سيول.

وأعرب الرئيس مون جاي-ان حينها عن أسفه للحادث وحض المسؤولين على بذل قصارى جهدهم لتفادي مثل هذة الكوارث>

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