الهجوم على الفندق في كابول السبت أوقع 25 قتيلا

أخبار الآن | كابول - افغانستان - (وكالات)



قتل 25 شخصا على الأقل في الهجوم على فندق في كابول السبت الماضي كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية فيما لا تزال ترد معلومات متناقضة عن الحصيلة.



وقال الناطق باسم الوزارة إنه قد تم تسجيل 25 وفاة في فندق انتركوننينتال كابول 7 افغان و13 أجنبيا و5 ممن يعتقد أنهم مهاجمون بعد ساعات من إعلانه عن حصيلة أعلى بكثير أشارت إلى سقوط 40 قتيلا.



وقتل 15 أجنبيا في الهجوم بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى سفاراتهم وحكوماتهم.



وهم 7 أوكرانيين يعملون لدى شركة "كام اير" وفنزويليان (من نفس الشركة) و 4 امريكيين بينهم امرأة افغانية امريكية، والمانية من منظمة "شلتر ناو" غير الحكومية وكازاخستاني متعاقد مع شركة اتصالات.



وتم نقل الاجانب المصابين والقتلى الى مستشفى عسكري في كابول.



وقع الهجوم مساء السبت عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في مطعم الفندق قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا أحيانا على الفور أو ذبحوا.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المسؤولية عن الهجوم في رسالة.

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