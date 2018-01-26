مقتل 26 شخصاً بإنفجار لغم أرضي في مالي

أخبار الآن | باماكو - مالي - (أ ف ب)

قتل 26 شخصا بينهم امهات واطفال عندما مرت عربة كانت تقلهم على لغم ارضي في وسط مالي، بحسب مسؤولين محليين.

وبمقتلهم يرتفع عدد ضحايا هجمات الارهابيين في مالي الى نحو 40 قتيلا خلال 24 ساعة، معظمهم مدنيون.

والضحايا كانوا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة الى سوق اسبوعية في بوني، بحسب المسؤولين المحليين.

ووقع الانفجار على بعد 9 كلم من بوني.

وقال مصدر امني ان "الارهابيين يستخدمون الالغام لزرع الرعب" مضيفا ان الضحايا قتلوا على الفور.

وقال مسؤول محلي آخر ان العربة كانت تقل سبعة تجار من بوركينا فاسو ومن مالي.

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قتل خمسة مدنيين بينهم فتاة، بعد ان مرت الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم الى سوق أسبوعية على لغم قرب انسونغو (شمال شرق). ولم يتم تبني الاعتداء.

وسيطرت جماعات متشدة على علاقة بتتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012 قبل ان يتم طرد معظمها اثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 ولا يزال التدخل مستمرا.

لكن لا تزال هناك مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض باستمرار الى هجمات رغم التوقيع في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015 لاتفاق سلام هدف الى عزل المسلحين المتطرفين نهائيا. بيد ان تطبيق الاتفاق يشهد تاخيرا.



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