مقتل 30 فردا من داعش في عملية عسكرية شرقي أفغانستان

أخبار الآن | ننغرهار - أفغانستان- (وكالات)

قتلَ ما لا يقلُ عن 30 مسلحا من داعش من بينهم أجانب في عمليةٍ جوية وبرية في منطقةِ هاسكا مينا بإقليم ننجارهار، شرقَ اليلاد طبقا لما ذكرتهُ وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء وقال متحدثٌ باسمِ الشرطة إن أفرادَ الأمن شنوا الهجومَ بمناطق عدة في الاقليم أمس الجمعة وتمَ تدميرُ العديدِ من المخابئ والأسلحة والذخائر، خلالَ الهجوم...مشيرا الى أن مسلحينَ أجانب كانوا من بين القتلى، ولم تتكبد قواتُ الأمن أي ضحايا.

من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة أحد سكان الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، إلى جانب زوجته وأربعة أطفال في منطقة هاسكا مينا، ويشتبه فى أن المعتقلين لديهم صلات بـ"داعش".

هذا واستهدف تفجير انتحاري مقر منظمة «انقذوا الاطفال» (سايف ذا تشيلدرن) في شرق افغانستان امس، واسفر عن سقوط اربعة قتلى على الاقل و14 جريحاً. وتبنى تنظيم «داعش» مسؤولية الاعتداء على مقر المنظمة في جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، حيث يتركز تواجد التنظيم الارهابي.

واعلنت المنظمة بعد الاعتداء تعليق برامجها وإغلاق مكاتبها في افغانستان حيث تتواجد منذ العام 1976، وتتولى خصوصاً مساعدة اطفال الشوارع، مع امتلاكها شبكة مهمة في انحاء البلاد. يشار إلى أن عناصر تنظيم "داعش" ينتشرون في 25 إقليما من إجمالي أقاليم أفغانستان، البالغ عددها 34 إقليما.

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