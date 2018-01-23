طبيب يستغل عمله لإغتصاب 140 طفلة ومراهقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشهد الولايات المتحدة الأميركية اليوم، وقائع أكبر محاكمة تحرش في تاريخها وذلك في تهمة موجهة ضد ​لاري نصار االأمريكي، وطبيب فريق الجمباز الأولمبي الأمريكي لأكثر من 4 دورات أولمبية، والأستاذ الجامعي السابق في جامعة ميشيغان الأمريكية، في إنتهاكات جنسية مباشرة وإغتصاب 140 طفلة ومراهقة خلال فترة عمله.

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وجاء في التهمة تورط نصار في إعتداءات جنسية مباشرة على ضحاياه وبعضهن من نجمات فريق الجمباز الأمريكي أو من المريضات العاديات، باعتبار أن هذا الكشف جزء من الفحص الطبي المتصل بإصابات العظام والمفاصل والأنسجة. وشرع المتهم في هذه الاعتداءات على الضحايا وبعضهن لا يتجاوز من العمر 6 سنوات.

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وشهد يوم أمس الإثنين إحدى جلسات المحاكمة حيث أدلت 89 فتاة وامرأة بشهاداتهن في مواجهة نصار وذلك بعد موافقته على أن تدلي الضحايا بشهاداتهن في مواجهته وذلك إما من خلال مقاطع فيديو مرسلة إلى المحكمة أو من خلال رسائل تقرأها قاضية المحكمة في مواجهة المتهم.

وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لأربعة أيام حتى يوم الجمعة المقبل حيث يصدر الحكم النهائي ضد نصار.

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‎ ومن بين الضحايا البارزات اللاتي شهدن في الأسبوع الأول للمحاكمة، النجمات الأولمبيات: ألي ريزمان وجامي دانتزشر وغوردن ويبر. أما البطلة ماكايلا مارونيز فقد أرسلت نصا قرأته القاضية.

وعمل نصار خلال الفترة ما بين 1980 إلى 2015 في برنامج الألعاب الأولمبية الأميركي وانتهى الأمر بطرده عام 2015. وكان نجما بارزا لدرجة أن الكثير من أسر الفتيات لم تصدق حديثهن في البداية عن تعرضهن لانتهاكات.

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