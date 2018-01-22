طول فترة الرضاعة الطبيعية تساهم في تراجع أصابة الأم بالسكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

أصبح الآن لدى الأمهات اللائي يرضعن أولادهن سبب آخر لمواصلة ذلك مادام في وسعهن القيام به.



بعد أن أشارت دراسة أمريكية إلى أن طول فترة الرضاعة الطبيعية تساهم في تراجع معدلات خطر الإصابة بمرض السكري للأمهات.



تتناول كثير من الدراسات فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل، لكن نادرا ما يُسلَّط الضوء على فوائدها للأم المرضعة.

مثلما يعتبر حليب الثدي الغذاء المثالي للرضيع، للرضاعة الطبيعية فوائد صحية رائعة للأم.

إذ أشارت دراسة أمريكية إلى أن طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بمرض السكري حتى بعد عشرات السنين.

ومن أجل هذه الدراسة فحص الباحثون بيانات 1238 أما, لم يكن مصابات بالسكري في البداية.

وخلال الخمسة والعشرين سنة التالية أصيبت 182 امرأة بالسكري.

وقل احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 48 في المئة لدى الأمهات اللائي أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لمدة ستة أشهر على الأقل بالمقارنة بالأمهات اللائي لم يرضعن أولادهن بشكل طبيعي مطلقا.

ويوصي أطباء الأطفال الأمهات بالرضاعه الطبيعية لأطفالهم لمدة سته شهور على الأقل، لأن ذلك يحد من خطر إصابة الرضع بأي عدوى في الأذن والجهاز التنفسي والموت المفاجئ للرضع والحساسية والبدانة والسكري.

وفي دراسات أخرى سابقه تنصح بمواصلة الرضاعة الطبيعية، إذ تساعد الأم في التخلص من الوزن الزائد بعد الحمل، وموازنة الهرمونات وتقلل من اكتئاب ما بعد الولادة، وتؤخر ظهور بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والمبيض.

وتساهم في تأخير عودة الدورة الشهرية، وبالتالي منع فقدان الحديد من الجسم وقد تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام أيضًا.



عبر الهاتف من جدة البروفيسور عبد الرحمن الشيخ - استشاري باطني وغدد صماء وسكري في جامعة الملك عبد العزيز وهو ورئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري.

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