ولد الشيخ سيترك منصبه نهاية شباط / فبراير القادم

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن وسيطَ المنظمةِ إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيتنحى عندما ينتهي عقدهُ الحالي في نهاية فبراير /شباط المقبل.

وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن استجابة الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سياسية جديدة.

داعياً جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.ا

وأضاف ولد الشيخ: "إنني أقف إلى جانب الشعب اليمني ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة".

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