الأمم المتحدة تعين مبعوثا جديدا إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عينت الأمم المتحدة البريطاني Martin Griffiths مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن خلفاً لمبعوثها السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويعد غريفثتش ثالث شخصية أممية تتولى مهمة الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث سبقه كل ٌمن ولد الشيخ أحمد، وجمال بنعمر.

ويعد غريفثتش ثالث شخصية أممية تتولى مهمة الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث سبقه كل من ولد الشيخ أحمد، وجمال بنعمر.



ويعتبر مارتن غريفثس وسيط دولي كبير وأول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام. من عام 1999 إلى عام 2010 .



وكان المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف حيث تخصص في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا. بين عامي 2012 و 2014 .



خدم مارتن في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة في سوريا كمستشار للوساطة لكوفي عنان ونائب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.



وكان مارتن أيضا أحد المؤسسين لشركة إنتر ميديات، وهي مؤسسة خيرية مقرها لندن تعمل على حل النزاعات والتفاوض والوساطة..



كما عمل غريفش في الخدمة الدبلوماسية البريطانية ولمنظمات إنسانية دولية مختلفة بما في ذلك اليونيسف، إنقاذ الطفولة والعمل و المعونة.



وفي عام 1994، أصبح غريفش مدير إدارة الشؤون الإنسانية في جنيف وعمل نائبا لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

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