نائب ترامب: لن نكرر أخطاء أوباما بشأن احتجاجات إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاثنين، إنه ودونالد ترامب لن يكررا أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما إزاء الاحتجاجات في إيران.

وغرّد بنس على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ما دام الرئيس ترامب رئيسا وهو نائبا له لن تتكرر الأخطاء المعيبة، عندما تجاهل الآخرون مشيرا الى باراك أوباما المقاومة البطولية للشعب الإيراني ضد النظام الوحشي.بحسب قوله

وتابع نائب الرئيس الأمريكي:"أن المقاومة الجسورة التي يبديها الشعب الإيراني اليوم تمنح الأمل والإيمان لكل أولئك الذين يكافحون من أجل الحرية وضد الاستبداد. يجب ألا نتخلى ولن نتخلى عن الشعب الإيراني".

وفي عام 2009 شهدت إيران احتجاجات عرفت بـ" الانتفاضة الخضراء"، في أعقاب اتهام المعارضة للنظام بتزوير الانتخابات لصالح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد.

وفي ذلك العام كان رئيس للولايات المتحدة باراك أوباما الذي طغى الحذر على تعامله مع الاحتجاجات، فلم يرفع نبرة الاحتجاجات وقال إن التدخل الأميركي قد يمنح فرصة لنظام الملالي، ويبدو أن ترامب سيتخذ مقاربة مختلفة إزاء طهران.

وكان ساسة أميركيون سبقوا بنس في تأييد الاحتجاجات الإيرانية المشتعلة منذ الخميس الماضي وسقط فيها 12 قتيلا، وكان على رأس هؤلاء الرئيس دونالد ترامب الذي قال إن وقت التغيير في إيران قد حان.

وبدأت شرارة التظاهرات في إيران الخميس الماضي، عندما خرج المئات في تظاهرة بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية وغلاء الأسعار والفساد.

وارتفعت مع مرور الوقت شعارات المحتجين التي بدأت اقتصادية وأصبحت سياسية، فطالبوا بتنحي المرشد علي خامنئي ومزقوا صور قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ووصفوا حكومة طهران باللصوص.

وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية عن مقتل 12 شخصا واعتقال نحو 600 شخص، وفق وسائل إعلام رسمية وتقارير.



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