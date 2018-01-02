حملة جديدة ضد التحرش الجنسي تطلقها شوارع هوليوود

أخبار الآن | هوليوود- أمريكا ( وكالات )



أطلقت نحو 300 امرأة في هوليوود من العاملات بمجالات السينما والتلفزيون والمسرح بالولايات المتحدة حملة جديدة ضد التحرش الجنسي. وشملت الحملة المسماة "تايمز آب" خطة عمل لمكافحة التحرش الجنسي وسوء السلوك بأماكن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأطلقت المجموعة صندوقاً للدفاع القانوني عن ضحايا التحرش مدعوماً بمبلغ 13 مليون دولار من التبرعات لمساعدة النساء اللائي لا تملكن الأموال اللازمة لمكافحة التحرش الجنسي. وقالت منظمات الحملة في رسالة مفتوحة نشرت الإثنين، إن "التحرش كثيراً ما يستمر لأن من يقومون بارتكابه وأصحاب العمل لا يواجهون أي عواقب".

كما يدعو هذا التحرك إلى "التكافؤ بين الجنسين" عندما يتعلق الأمر بقيادة الشركات والمساواة في الأجور، والسعي نحو سن تشريعات لمعاقبة الشركات التي تتسامح مع التحرش. وتقف وراء الحملة ممثلات في هوليوود منهن إيفا لونجوريا وريس ويذرسبون وأمريكا فيريرا.

وتشاركت المجموعة أيضاً مع "أليانزا ناسيونال دي كامبيسيناس"، وهي منظمة تكافح التحرش الجنسي ضد النساء ومعظمهن لاتينيات من اللواتي تعملن في المزارع بالولايات المتحدة. وقالت الرسالة: "إلى أعضاء أليانزا والمزارعات في جميع أنحاء البلاد، نحن نراكن ونشكركن"، وأضافت أن "الحملة تهدف إلى الحيلولة دون وقوعهن فرائس للتحرش والاستغلال".

ويأتي هذا التحرك وسط وعي متزايد بالاعتداءات الجنسية والمضايقات بعد الاتهامات الموجهة ضد منتج هوليوود هارفي واينستين والممثل كيفن سباسي والمذيع السابق لدى شبكة (إن بي سي) مات لور والصحفي التلفزيوني تشارلي روز، إلى جانب آخرين.

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