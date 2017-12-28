تهم التحرش تلاحق مدير حملة ترامب الانتخابية

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (رويترز)

اتهمَت المغنية الأمريكية جوي فيلا المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية كوري ليفاند وفسكي بالتحرش بها خلال حفل اقيم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي . وقالت فيلا وهي من المؤيدين للرئيس ترامب وارتدت فستانا عليه شعار الحملة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" خلال حفل توزيع جوائز غرامي هذا العام إنها اتصلت بالشرطة في واشنطن يوم الأحد لاتهامه.

وقالت فيلا لموقع بوليتيكو الإخباري وشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن ليفاندوفسكي لمسها دون رضاها خلال حفل لالتقاط الصور في فندق ترامب في واشنطن. ولم يرد وكيل فيلا على طلب للتعليق. ولم يتسن أيضا الوصول إلى ليفاندوفسكي للتعليق ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من الزعم.

وعند سؤاله عن الاتهام في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية يوم الأربعاء قال ليفاندوفسكي إن المسألة قيد التحقيق. وأضاف قائلا "هناك عملية (قانونية) ستتم لتحديد براءة شخص. لست هنا لأتحدث نيابة عن جوي. أنا هنا لأتحدث عن نفسي وما سأفعله هو أن أترك العملية تمضي قدما".

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