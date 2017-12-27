كليات الأعمال الأمريكية تبدأ تدريس وسم التحرش "MeToo"

أخبار الآن | واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (متابعات)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كليات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة بدأت تتجه لتدريس هاشتاغ MeToo في ظل هيمنة قضية التحرش الجنسي داخل المجتمع الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى الثلاثاء، أن كليات إدارة الأعمال في أنحاء البلاد تعمل على إعادة صياغة مناهجها لتشمل دراسات حالةٍ تتعلق بالقضايا المجتمعية التي تتصدر عناوين الأخبار ومنها قضية التحرش الجنسي التي خيمت على تغطيات الإعلام الأمريكي خلال الربع الأخير من العام 2017.

وأشار التقرير، إلى أن الطلاب فى جامعة ستانفورد يدرسون قضية التحرش الجنسى فى أماكن العمل، وفى هارفارد تجرى مناقشة قضايا التمييز على أساس الجنس وحرية التعبير، وفى هذا الإطار قال لين ماير، المدير المشارك فى قسم القيادة بجامعة كارنيجى: "هناك نقطة تحول فيما هو متوقع من قادة الأعمال".

وأأضاف "ماير" فى حديثه للصحيفة الأمريكية، أنه حتى الآن كان ينتظر من قادة الأعمال الاضطلاع بالمسؤولية عن تقديم المنتجات، لكن حملة الأسهم الآن يتطلعون لقادة المؤسسات ممن يمكنهم تقديم الخدمات على صعيد القضايا الأخلاقية والعدالة الاجتماعية.

وبحسب التقرير، هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى مراجعة المفاهيم التى تشكل محور الدراسة فى كليات الأعمال، فالسلوك السيئ من قبل الشركات والكيانات الكبيرة أبرز ما يدفع بالقضايا الأخلاقية لتصدر الأخبار.

وكان المجتمع الأمريكى قد شهد جدلا واسعا خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد الكشف عن تحرش المنتج الأمريكى الشهير هارفى وينشتاين بأكثر من 35 سيدة واغتصاب بعضهن، ما دفع إحداهن لإطلاق هاشتاغ MeToo لرواية قصتها وفتح الباب لحكاية مزيد من قصص التحرش، وهى موجة التدوين التى كشفت عن تورط عشرات المشاهير من قادة الأعمال والسياسيين والإعلاميين فى التحرش الجنسى بالنساء.

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