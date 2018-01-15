وفد كوري جنوبي يلتقي نظيره الشمالي للإجتماع على مستوى العمل

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

توجه الوفد الكوري الجنوبي صباح اليوم الاثنين إلى قرية الهدنة بانمونجوم للاجتماع على مستوى العمل مع الوفد الكوري الشمالي لبحث مسألة إرسال فرقة فنية كورية شمالية إلى الجنوب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية.

وقال رئيس الوفد الجنوبي لي وو- سونغ، مدير السياسات للثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، قبيل توجهه إلى بانمونجوم إن زيارة الفرقة الفنية الكورية الشمالية تجذب اهتمامات كبيرة داخليا وخارجيا فيما يتعلق بأولمبياد بيونغ تشانغ، موضحا أنه سيبحث بهدوء الإجراءات العملية مع الوفد الكوري الشمالي لكي يتم التوصل إلى نتائج جيدة.

وأضاف أن الاجتماع على مستوى العمل يهدف إلى مناقشة الإجراءات العملية حول إرسال الفرقة الفنية الكورية الشمالية إلى أولمبياد بيونغ تشانغ المقرر افتتاحها في يوم 9 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع على مستوى العمل بين الكوريتين في الساعة 10:00 صباح اليوم في دار الوحدة في المبنى الكوري الشمالي داخل قرية الهدنة بانمونجوم.

اقرأ ايضا:

كوريا الشمالية تقترح محادثات فنية مع نظيرتها الجنوبية



