كوريا الشمالية تقترح محادثات فنية مع نظيرتها الجنوبية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

اقترحت كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى العمل مع سول في ال 15 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري ، بشأن زيارة فنانين من بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، جاء ذلك وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن ممثلين لوزارة شؤون الجمعيات الوطنية.

كما تقترح كوريا الجنوبية في وقت سابق، عقد اجتماع على مستوى العمل في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بشأن مشاركة رياضي كوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية في بيون شانغ التي ستُعقد في الفترة من 9 إلى 25 شباط /فبراير المقبل .

هذا واجتمع وفدي الكوريتين يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي نتيجة هذا اللقاء، تم اعتماد بيان مشترك،

قررت فيه سيؤول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك بالمجال العسكري، كما ووافقت سيؤول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي في شباط/فبراير إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية..

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