54 دولة افريقية تطالب ترامب بالإعتذار بعد العبارات المسيئة

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا (ا ف ب)

طالب سفراء 54 دولة افريقية بـ"الامم المتحدة" الجمعة في بيان شديد اللهجة، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل اعلام وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصَفَ فيها بلدان المصدر بانها "حثالة".

وبعد اجتماع طارئ دام اربع ساعات قالت مجموعة السفراء الافارقة في بيان انها "صُدمت بشدة" وانها "تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب دونالد ترامب.

وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع شعب هايتي والدول الاخرى" المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر "لجميع الامريكيين" الذين دانوا هذه التصريحات.

وقال احد سفراء المجموعة لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه "لمرة واحدة نحن متحدون".



وحاول ترامب الجمعة التملص من استخدامه عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وكما في كثير من الاحيان وعبر تويتر، رد الرئيس الامريكي على هذا الجدل الجديد الذي يضعه في موقف صعب في وقت يحاول فيه التوصل الى حل وسط في الكونغرس حول قضية الهجرة الحساسة.



وقال في صيغة غامضة "كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة". وبعد بضع دقائق، اكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع، ان الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات.



واعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الدبلوماسيين الامريكيين العاملين في افريقيا وهايتي سيؤكدون للحكومات المحلية "الاحترام الكبير" الذي تبديه واشنطن لها بعد الغضب الكبير الذي اثارته تصريحات نسبت الى ترامب. ورد الافارقة بغضب واستياء الجمعة على تصريحات ترامب.



وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك". واضافت "انه جارح اكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد الافارقة الذين وصلوا الى الولايات المتحدة كرقيق".



واعلنت بوتسوانا الجمعة انها استدعت السفير الامريكي لديها لتعرب عن "استيائها" ازاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت الى ترامب، وقالت الخارجية في بيان "نعتبر ان تصريحات الرئيس الاميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية الى حد بعيد".



كما استدعت السنغال السفير الامريكي للغرض عينه. واكدت حكومة هايتي في بيان الجمعة انها "تدين بشدة هذه التصريحات المشينة وغير المقبولة لانها تعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما".

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