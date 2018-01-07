استئناف العلاقات في الجزيرة الكورية قريبا

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (ا ف ب)

ذكرت وزارةُ الوحدة في سول، الأحد، أن كوريا الشمالية أرسلت قائمة بوفدها لاجتماعٍ نادرٍ رفيعِ المستوى مع جارتها الجنوبية هذا الأسبوع. واتفقت الكوريتان، الجمعة الماضي، على إجراءِ أولِ حوارٍ رسمي بينهما منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تبحثا مشاركةَ كوريا الشمالية في دورةِ الألعاب الأوليمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وذكرت وزارة التوحيد أن الوفد الكوري الشمالي إلى الاجتماع الذي سيتم عقده، الثلاثاء المقبل، في قرية الهدنة في بانمونجوم سيترأسه ري سون- جون رئيس إدارة الشؤون الكورية. كما أبلغت بيونغ يانغ الجنوب بأن 4 مسؤولين آخرين سوف يرافقون ري، بمن فيهم مسؤولون عن الرياضة.

وكان مسؤول أوليمبي كوري شمالي كبير قد صرح في وقت سابق، أمس السبت، أن بلاده ستشارك "على الأرجح" بدورة الألعاب في كوريا الجنوبية، وهو إعلان يشكل مؤشراً جديداً إلى استئناف العلاقات الطبيعية الذي بدأ أخيراً في شبه الجزيرة الكورية.

واتفقت واشنطن وسول من جهة أخرى على أن تؤجلا مناوراتهما العسكرية السنوية إلى ما بعد دورة الألعاب الشتوية، منعاً لتفاقم التوترات في شبه الجزيرة. وفى واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن بلاده ستشارك في المباحثات المقررة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وذلك في الوقت المناسب.

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