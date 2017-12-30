الصين ترد على ترامب: لم نبع نفطا لكوريا الشمالية

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

نفت الصين، تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية، في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحناتِ نفط إلى بيونغ يانغ.

وقال ترامب على تويتر إن الصين "ضبطت متلبسة" بالسماح بوصول النفط لكوريا الشمالية ، وإن ذلك يمنع التوصل إلى "حل ودي" للأزمة الناجمة عن تطوير بيونغ يانغ صواريخ مزودة برؤوس نووية يصل مداها للولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ربط ترامب صراحة بين سياسة إدارته التجارية مع الصين بتعاونها في حل الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال: "كنت متساهلا مع الصين لأن الأمر الوحيد الأهم بالنسبة لي من التجارة هو الحرب. إذا ساعدوني فيما يخص كوريا الشمالية يمكنني أن أنظر إلى ملف التجارة بطريقة مختلفة قليلا. على الأقل لفترة ما من الزمن. وهذا ما كنت أفعله. لكن عندما يدخل النفط، فلست سعيدا بذلك".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في إفادة صحفية يومية، إن الصين "تطبق دائما قرارات مجلس الأمن التي تخص كوريا الشمالية بشكل كامل وتفي بالتزاماتها الدولية. لا نسمح قط للشركات والمواطنين الصينيين بخرق هذه القرارات".

وأضافت: "إذا تأكد من خلال تحقيق شامل وجود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الصين ستتعامل معها بجدية طبقا للقوانين والقواعد".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الجمعة، إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم هونغ كونغ في أواخر نوفمبر يشتبه في نقلها وقودا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن السفينة "لايتهاوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية بالمياه الدولية.

وأظهرت وثائق هذا الشهر أن الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ ضمن عشر سفن على القائمة السوداء لتحايلها على العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وقال الدبلوماسي من مجلس الأمن "الصين عرقلت إدراج ست من السفن المقترحة للقائمة السوداء. وتم إدراج أربعة منها أمس". وثلاث سفن منها من كوريا الشمالية فيما الرابعة مسجلة في بنما.

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