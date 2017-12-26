كوريا الشمالية تتحضر لإطلاق قمر صناعي

أخبار الآن | سيول - كرويا الجنوبية (ا ف ب)



تستعد كوريا الشمالية لاطلاق قمر صناعي الى الفضاء، في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من ان البرنامج الفضائي للنظام في الشمال هو غطاء لاختبارات عسكرية وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة كورية جنوبية وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات فرضتها الامم المتحدة بسبب تجاربها النووية والصاروخية، وهي ممنوعة من اجراء اي عملية لاطلاق صواريخ بالستية بما فيها تلك المخصصة لاطلاق الاقمار الصناعية.

ونقلت صحيفة "جونغانغ ايلبو" عن مصدر في كوريا الجنوبية "علمنا مؤخرا من خلال قنوات عديدة ان الشمال انهى العمل على قمر صناعي واطلق عليه اسم كوانغ ميونغ سونغ-5". وأضافت "خطتهم هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات واجهزة اتصالات في المدار".

وأطلقت بيونغ يانغ القمر الصناعي "كوانغ ميونغ سونغ-4" في شباط/فبراير عام 2016، وهو ما اعتبره معظم المراقبين الدوليين تجربة مقنّعة لصاروخ بالستي. وقال ناطق باسم اركان الجيش الكوري الجنوبي انه "لا يوجد شيء خارج المألوف حاليا"، مضيفا ان سيول تراقب اي تصرف استفزازي "بما في ذلك التجارب على الصواريخ الطويلة المدى تحت ستار اطلاق اقمار صناعية".



ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي اعادت فيه صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في الشمال التأكيد على حق النظام باطلاق اقمار صناعية وتطوير التقنية الفضائية. وقالت الصحيفة في تعليق نشر الاثنين تحت عنوان "برامح الفضاء السلمية هي الحق الشرعي للدول ذات السيادة" ان اطلاق بيونغ يانغ لقمر صناعي "يستجيب كليا" مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتطوير البرامج الفضائية.



وخلال اجتماع لجان في الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر، قال نائب السفير الكوري لدى الامم المتحدة كيم ان-ريونغ ان بلاده لديها خطة تمتد حتى عام 2020 لتطوير "اقمار صناعية عملية بامكانها ان تساهم في التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس".



وشدد ان حق كوريا الشمالية في انتاج وارسال الاقمار الصناعية الى الفضاء "لن يتم تغييره لان الولايات المتحدة تنكره علينا". ويعتقد ان كوريا الشمالية تمكنت من وضع قمر صناعي في مدار حول الارض في كانون الاول/ديسمبر عام 2012 بعد سنوات من التجارب الفاشلة منذ عام 1998، واطلقت على القمر اسم "كوانغ ميونغ سونغ 1".



وفي بداية هذا الشهر ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية نقلا عن خبير عسكري روسي يدعى فلاديمير خروستاليف قوله ان كوريا الشمالية من المتوقع ان تطلق قمرين صناعيين، واحد لاستكشاف الأرض وآخر هو قمر اتصالات في السستقبل القريب.



وقالت الصحيفة ان خروستاليف ادلى بهذه التصريحات بعد عودته من رحلة الى كوريا الشمالية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر استمرت اسبوعا التقى خلالها ممثلين عن ادارة التطوير الفضائي الوطنية في بيونغ يانغ.

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