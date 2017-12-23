مجلس الأمن يتبنى عقوبات قاسية على كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عمر السامرائي)

وسط غياب أي مؤشرات قد توحي برغبةٍ في الانخراط بمحادثات من شأنها إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية..حزمة ثالثة من العقوبات تُفرض على كوريا الشمالية هذا العام رداً على تجربة إطلاق صاروخ باليستي هو الأقوى حتى الآن، والتي قالت.. أي بيونغ يانغ .. إنه قادر على ضرب أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

مجلس الأمن الدولي وبالاجماع.. أقر عقوبات مشددة على كوريا الشمالية ..بعد ما أعدت الولايات المتحدة مسوّدة القرار الذي أفيد بأنها تفاوضت حوله مع الصين قبل توزيع نسخته النهائية على بقية أعضاء المجلس.

مشروع القرار الجديد.. المرتكز على العقوبات السابقة يشدّد القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي إمدادات بمعظمها.. مصدرها الصين.

العقوبات تفرض حظرا على نحو تسعين في المئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام على ألا تزيد الكميات المصدرة إليها عن خمسمئة ألف برميل سنويا كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم قبل نهاية عام ألفين وتسعة عشر.. بعد أن كانت الصيغة الأولى لمشروع القرار تضع مهلة إثني عشر شهرا.

من شأن هذا القرار.. توسيعُ لائحة الصادرات المحظورة إلى كوريا الشمالية .. لتشمل منتجات غذائية، ومَعدّات آلية، وتجهيزات كهربائية.. كما الأتربة والحجارة بما فيها المغنيسيوم والمغنيسيا، والخشب .. والزوارق....

كما يُسمح لجميع الدول مصادرة.. وتفتيش.. وتجميد، وحجز.. أي شحنة يشتبه في احتوائها موادَ غيرِ قانونية.. من وإلى كوريا الشمالية، وَفق مشروع القرار.

كذلك يضيف مشروع القرار.. مسؤولون كوريين شماليين.. معظمهم مصرفيون.. إلى قائمة العقوبات الأممية بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية للجيش.ويفرض حظرا على سفرهم .. وتجميدا للأصول التي يملكونها.

أبرز ردود الأفعال الدولية إزاء العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية

- الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب رحبَ بقرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي بشأنِ تشديدِ العقوباتِ ضدَ كوريا الشمالية، قائلا إن المجتمعَ الدولي يريدُ السلامَ ولا يريدُ الحرب.

- مندوبة الولاياتِ المتحدة الأمريكية في مجلسِ الأمن نيكي هيلي قالت إن واشنطن ستواصلُ العملَ لعزلِ كوريا الشمالية عن العالم.

- وزارةُ الخارجية الكورية الجنوبية قالت إن العقوبات تعدُ دليلا آخر على تصميمِ المجتمعِ الدولي على عدمِ التهاونِ مع تطوراتِ الشمالِ النووية والصاروخية.

- السفير الياباني في الاممِ المتحدة قال إن العقوبات تمثلُ الإرادةَ الجادة والجماعية للمجتمعِ الدولي.

- الصين جددت دعوتها لحلِ قضيةِ كوريا الشمالية النووية من خلالِ الحوارِ والمفاوضات.

إقرأ أيضاً