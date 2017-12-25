"ماتيس" يدعو للاستعداد للحرب مع كوريا الشمالية

أخبار الآن |دبي - الامارات العربية المتحدة ( وكالات )

في اخرِ تطوراتِ شبهِ الجزيرة الكورية وفي اعقابِ العقوباتِ الاخيرة التي فرضها مجلسُ الامن على بيونغ يانغ، حثَ وزيرُ الدفاعِ الأمريكي جيمس ماتيس جنودَ بلادهِ إلى "الاستعداد للحرب" في حالِ عدمِ حلِ أزمةِ البرنامجِ النووي لكوريا الشمالية دبلوماسيا، وقال وزيرُ الدفاع إن جاهزيةَ الجيشِ الأمريكي لخوضِ حربٍ ما، يمكنُ أن تساعدَ في الحيلولةِ دونَ اندلاعها



وزارةُ خارجيةِ كوريا الشمالية اكدت انها ستواصلُ تعزيزَ وسائلِ الردعِ النووي، من أجلِ القضاءِ تماماً على التهديدِ النووي الأميركي على حدِ وصفها، ومن أجل تكوين توازن قوى مع الولايات المتحدة الأميركية، .وأشارت الوزراة في بيان، إلى أنّهُ في حالِ رغبت الولاياتُ المتحدة بالعيشِ في أمان، فيجبُ عليها وقفُ انتهاجِ سياستها العدائية تجاهَ كوريا الشمالية.



السفيرُ الصيني لدى روسيا اعلنَ أن الوضعَ حولَ كوريا الشمالية لا يمكنُ حلهُ بالوسائلِ العسكرية، موضحا أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقمِ المشاكلِ القائمة.

وقال السفير إن جذورَ المشكلة في شبهِ الجزيرةِ الكورية يكمنُ في عدمِ وجودِ ثقةٍ متبادلة، ويجبُ على كلِ طرفٍ أن يساهمَ في نموِ الثقةِ المتبادلة، وزارةُ الدفاعِ اليابانية تدرسُ شراءَ مقاتلاتٍ نفاثة جديدة يمكنُ وضعها على "حاملاتِ مروحيات"، فى خطوةٍ يُنظرُ إليها باعتبارها تغييراً فى موقفِ اليابانِ الدفاعي حيث يمنعُ دستورُها حيازةَ أسلحةٍ هجومية، وفق ما أعلنته مصادر حكومية، وقالت المصادر الحكومية إن شراءَ طائراتٍ من طرازِ "إف-35" القادرة على الاقلاع على مدرج قصير والهبوط العمودي، سيكونُ مفيدا فى مواجهةِ نفوذ الصين البحرى المتنامى وتهديدات "بيونغ يانغ" ..

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