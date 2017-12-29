اعتقال شاب وشابة في فرنسا بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (ا ف ب)

اعتقلت السلطات الفرنسية شاب وشابة لا تربط بينهما أي صلة ظاهرة، بتهمة تخطيط كل منهما لتنفيذ هجوم ارهابي.

من جهته، أفاد مصدر مطلع على الملف أن الشاب خطط لاستهداف عسكريين، في حين أن الشابة كانت تعتزم تنفيذ هجوم خارج باريس.

وبحسب صحيفة «لوفيغارو» فإن الموقوفين كانا "مصممين" على تنفيذ اعتداءيهما، ونفذا عمليات رصد، ولكن من دون أن ينجحا في تنفيذ مخططهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا على اتصال بواسطة الانترنت بعناصر من تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

واعتقل الشاب قرب مدينة ليون، في حين اعتقلت الشابة في المنطقة الباريسية.

وتعيش فرنسا على وقع تهديد ارهابي مستمر منذ موجة الاعتداءات الارهابية غير المسبوقة التي استهدفت هذا البلد منذ 2015 واسفرت عن سقوط 241 قتيلا.

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