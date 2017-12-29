ستة قتلى بهجوم انتحاري في شمال شرق نيجيريا

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (ا ف ب)

قتل ستة اشخاصٍ على الاقل الخميس في هجومٍ انتحاري نسبَ الى جماعةِ بوكو حرام الارهابية في مدينةٍ صغيرة نائية في ولايةِ بورنو شمالَ شرقِ نيجيريا، وفقَ مصادر امنية.



وبحسبِ المصادر فقد فجرَ انتحاريٌ نفسه الخميس في سوقِ اماروا التي تبعدُ عشرينَ كلم من مايدوغوري قرابة الساعة 11,30 (10,30 ت غ) وسطَ جمعٍ من الناس.



وقال باباغانا كولو المسؤول المحلي في ميليشيا تقاتل بوكو حرام الى جانب الجيش "قتل ستة اشخاص في المكان ونقل 13 شخصا اصيبوا بجروح خطيرة الى المستشفى".

واوضح مسؤول اخر في الميليشيا هو ابراهيم ليمان لوكالة فرانس برس ان الانتحاري اخفى عبوته الناسفة في كيس بلاستيكي اسود وعرض على التجار ان يبيعهم كميات من الحبوب لكنهم رفضوا.

واضاف "توجه الرجل بعدها نحو مجموعة من الناس وفجر قنبلته ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص واصابة 13".

وتعرضت مدينة اماروا الصغيرة في اقليم كوندوغا لهجمات عدة شنتها بوكو حرام في الاعوام الثمانية الاخيرة من النزاع الذي خلف عشرين الف قتيل وتسبب بنزوح 2,6 مليون اخرين.

وفي اب/اغسطس الفائت، قتل متمردون اربعة اشخاص واحرقوا مساكن. وفي ايار/مايو قتلوا ايضا ستة مزارعين.

وازدادت في الاشهر الاخيرة الهجمات على القرى والقواعد العسكرية ومثلها العمليات الانتحارية.

وحاول المتشددون التوغل داخل مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو في نهاية الاسبوع التي سبقت عيد الميلاد، لكن الجيش صدهم.

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