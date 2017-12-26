قتلى وجرحى في انفجار في مطعم في الاكوادور

أخبار الآن | دبي- الإمارات عالبرية المتحدة (وكالات)



أعلنت سلطات الاكوادور مقتل شخصين بينهم طفل واصابة 12 آخرين خلال سهرة عيد الميلاد في انفجار عرضي في احد مطاعم مدينة كيتو.



واسفر الانفجار عن مقتل طفل يبلغ 7 اعوام وامرأة تبلغ 8 عاما، حسبما أعلن مكتب حاكم المدينة.



وذكر المكتب أن الانفجار ، ناجم عن تسرب للغاز، وأوضحت السلطات أن الضحايا كانوا يتناولون العشاء في المطعم وقت الانفجار.



وأدى الانفجار إلى اضرار كبيرة في زجاج وهياكل السيارات المتوقفة قرب المطعم، فيما اهتزت النوافذ على بعد مبنيين من المكان الذي انهار بشكل جزئي.





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