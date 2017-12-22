امريكا تتوقع ابقاء روسيا لاعداد كبيرة من قواتها في سوريا

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة - (وكالات)

قال المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك والذي يحارب تنظيم داعش إنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود كبير في سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا لقواته.

وتوسع روسيا وجودها العسكري في ميناء طرطوس اثر إعلانها تقليص عدد جنودها في سوريا، بعد أن صادق مجلس الدوما على اتفاقية أبرمتها موسكو مع دمشق تتيح لروسيا نشر قوات لمدة تسعة وأربعين عاما.

الاتفاقية التي أحالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مجلس الدوما تهدف لوضع أرضية قانونية تضبط شروط وجود قواته وسفنه في ميناء طرطوس، الذي يمثل المنفذ الروسي الوحيد على البحر المتوسط.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا خلال زيارته إلى قاعدة حميميم قبل عدة أيام.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن مع انطلاق الجول الثامنة من مباحثات أستانا أن بعض اللاعبين يحاولون عرقلة التسوية في سوريا.

واتهمت موسكو المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني.

من جهته، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء لقائه لافروف أنه تم تحقيق تقدم ملموس في عملية خفض التصعيد.

وأكد دي ميستورا عدم وجود بديل لعملية جنيف حول سوريا.

وسيلتحق دي ميستورا بمفاوضات أستانا بعد محادثاته في موسكو.

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