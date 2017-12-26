غارة أمريكية تقتل قائد شبكة حقاني على حدود باكستان أفغانستان

أخبار الآن | اسلام أباد - باكستان - (رويترز)

قال مسؤول باكستاني إن هجوما يعتقد أنه بطائرة أمريكية دون طيار على الحدود الباكستانية الأفغانية أسفر عن مقتل قيادي مسلح وأحد معاونيه اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد إن كان الهجوم نفذ على الجانب الأفغاني أم الباكستاني من الحدود.

ووقع عدد من الهجمات بطائرات أمريكية دون طيار لم يتم التحقق منها فى المنطقة الجبلية الحدودية التى تفصل منطقة كورام الباكستانية عن أفغانستان منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في يناير.

واتخذ ترامب موقفا مشددا من باكستان التى يقول إنها توفر ملاذا آمنا للإرهابيين بما في ذلك جماعة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني التي تنفذ هجمات في أفغانستان.

وقال مسؤول باكستاني في المنطقة طالبا عدم نشر اسمه إن هجوم اليوم استهدف مركبة قيادي متشدد اسمه جامع الدين. وأفاد شاهد آخر برؤية الضربة قرب منطقة ماتا سنجار في كورام عبر إقليم بكتيا الأفغاني.



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