وزيرة الدفاع: ألمانيا قد ترسل مزيدا من الجنود لأفغانستان

أخبار الآن | مزار الشريف - أفغانستان (رويترز)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية إنها تريد تعزيز الوجود الألماني في أفغانستان ، في أول إشارة علنية إلى أن برلين قد تـَقبل دعوة أمريكية لإرسال مزيد من الجنود للمساعدة في استرداد الأراضي التي كسبها متمردو جماعة طالبان.

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين خلال زيارة لمدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان "الجنود، خاصة المدربين، يقولون لي: لدينا ما يكفي من المدربين لكن بوسعنا عمل ما هو أكثر بكثير إذا توفرت لدينا مكونات أفضل للحماية.. المزيد من الأفراد الأمنيين".

وأضافت أنه سيتعين أن يوافق البرلمان الألماني على إرسال أي قوات إضافية.

وتنتمي الوزيرة إلى المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل وقالت إنها تأمل في الاستمرار في منصبها في حكومة ائتلافية جديدة يجري التفاوض بشأنها حاليا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجاز في أغسطس آب زيادة عدد القوات الأمريكية لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب على أمل استعادة الأراضي التي انتزعتها طالبان وإجبار الحركة على الموافقة على الدخول في محادثات سلام.

ودعت فون دير ليين إلى بدء مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان وقالت إن قوات الأمن الأفغانية يمكن أن "تمارس ضغوطا" على من هم مستعدون من طالبان للتفاوض.

وأضافت "هذا وحده هو ما سيؤدي إلى النجاح في المدى البعيد"

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