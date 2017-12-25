قتلى اثر اقتحام حافلة صغيرة ممرا أرضياً للمشاة في موسكو

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (أ ف ب)



في روسيا قتل خمسة اشخاص على الاقل واصيب آخرون بجروح الاثنين عندما دخلت حافلة صغيرة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الارض غرب موسكو.

واظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وقد اصطدمت بسلالم النزل الى الممر تحت الارض وقد ادى ذلك الى دهس العديد من المارة فيما ذكرت مصادر طبية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأظهرت الصور فقدان سائق الحافلة السيطرة عليها لتدخل داخل نفق للمشاة، يؤدي إلى محطة مترو الأنفاق شرقي العاصمة. وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وقال ارتيوم كوليسنيكوف مسؤول لشرطة المرور لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات الحالية الى خمسة قتلى".



وكانت حصلية سابقة اشارت الى اربعة قتلى ونحو 15 جريحا. وتم توقيف سائق الحافلة، بحسب انترفاكس.



وقدم رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبياتنين تعازيه عبر تويتر الى اقارب الضحايا.



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