العبادي يتعهد بدحر داعش ليس بالعراق فقط بل بالمنطقة أيضاً

أخبار الآن | أربيل - العراق (خاص)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الطائرات العراقية ستواصل ضرب داعش في سوريا لمنع إمتداده الى العراق.

جاء ذلك في كلمة للعبادي خلال زيارته أربيل تعهد فيها بالقضاء على داعش ليس في العراق فقط بل في المنطقة أيضاً.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في الأراضي السورية , كما ذكر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن العراق غير راغب في التدخل في الشأن السوري, مشددا على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره , لافتا الى ان القوات العراقية ستواصل توجيه ضربات الى "الارهابيين" في سوريا.

وتابع العبادي أن الضربة التى وجهها سلاح الجو العراقي لم تكن إعتباطية ولكن مبنية على معلومات إستخباراتية , مؤكدا إلقاء القبض على قيادات فى تنظيم داعش بالأراضى السورية.

وأشار العبادي الى أن تعقيد الأزمة السورية و التصعيد في حدة القتال هناك أدى إلى بقاء تنظيم داعش , فيما تعهد بمواصلة التنظيم الإرهابي داخل العراق وخارجه.

وكان سلاح الجو العراقي شن قبل نحو أسبوع ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش داخل الأراضي السورية من جهة الميادين والشدادي ودير الزور ، نتيجة لوجود خطر منهم على الاراضي العراقية، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

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