فكر 16 يناقش دور الشباب في مكافحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمال لعريبي)

تعقد مؤسّسة الفكر العربي مؤتمرها السنوي السادس عشر "فكر"، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار".

وفي الكلمة الإفتتاحية، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات اختارت أن تكون ضمن محور عربي وسطي أركانه السعودية ومصر، في الوقت الذي تتصارع فيه 3 محاور في العالم العربي حول مساعي الاستقرار وعدمه، موضحا أن الوسطية والاعتدال تعني الحاجة للتصدي للفكر المتطرف الذي يؤدي دورا في هدم أسس الاستقرار.

يضيء مؤتمر "فكر" الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي على العديد من القضايا وتفاصيل تداخل الأزمات والأحداث المفاجئة، ومن بين أهم الملفات التي سيتم التطرق إليها هي ملف الشباب وضرورة إشراكه في محاربة التطرف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهذا من أجل تحقيق نتائج يمكن القول عنها إنها فعالة.

كما يناقش المؤتمر ضرورة محاربة الفكر المتطرف بالفكر السليم والصحيح من خلال مشاركة المثقفين وتوحيد المناهج التربوية واشراك الجميع من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

ويعد المؤتمر منصّة تفاعليّة للتبادل الهادف للأفكار والخبرات والتجارب العربيّة الرائدة، وذلك من خلال مناقشة القضايا المهمة في المجتمع العربيّ بأساليب حضارية ومسؤولة.

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