قريبا.. إطلاق أول فندق فاخر في الفضاء وهذه هي تكلفته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

إذا كنت تبحث عن أجمل مكان لمشاهد شروق وغروب الشمس 16 مرة باليوم

قد يمكنك ذلك في الفندق الفضائي الذي تنوي شركة "أوريون سبان" إطلاقه، كأول فندق فاخر في الفضاء.

وفي هذا الإطار يجري الآن بناء "محطة أورورا" من قبل شركة "أوريون سبان" ومقرها تكساس، التي تتكون من فريق له خبرات طويلة المدى في استكشاف الفضاء مع وكالة ناسا.

وتأمل الشركة أن تتمكن من استقبال الضيوف بحلول 2022، في الفندق الفضائي الذي يتسع لأربعة زائرين، بالإضافة إلى شخصين من الطاقم، حيث يمكنهم الدوران حول الأرض كل 90 دقيقة على مدار 12 يوماً من الإقامة.

وتكلف هذه الرحلة 9.5 ملايين دولار للشخص الواحد، أو حوالي 800 ألف دولار لليلة الواحدة، ويمكن منذ الآن الحجز ودفع تأمين يبلغ 80 ألف دولار. وتقول الشركة إنه قابل للاسترداد.

وقال فرانك بنجر، الرئيس التنفيذي ومؤسس أوريون سبان: "عند بدء التجربة، فورًا سوف نصل بالمسافرين إلى الفضاء في وقت أسرع، وبأسعار أقل من أي وقت مضى، مع توفير تجربة لا تنسى".

وأضاف بنجر: "أثناء إقامة الضيوف في الفندق الفضائي أو محطة أورورا، سيستمتعون بالبهجة، بالتحرر من الجاذبية، والطيران بحرية داخل أنحاء المحطة، ورؤية الشفقين الشمالي والجنوبي من خلال النوافذ العديدة، كذلك سوف يرتفعون فوق مدنهم".

ويضيف: "أيضا سيشارك الضيوف في التجارب البحثية مثل زراعة بعض أنواع الأطعمة، التي سوف يأخذونها معهم كنوع من التذكار لهذه الرحلة".

ويوفر الفندق المنتظر، العديد من عوامل الجذب، بما فيها انعدام الجاذبية في أنحاء المحطة، ورؤية الأرض من الفضاء، ويمكن للضيف رؤية بلده، وكذلك المشاركة في أبحاث وتجارب مثل زراعة النباتات في الفضاء، بالإضافة إلى ميزة البث المباشر والتواصل مع الأصدقاء والعائلة في الأرض، عبر الإنترنت فائق السرعة.

وسيخضع المسافرون لثلاثة شهور من التدريب قبل انطلاقهم إلى الفضاء، وستبدأ بدروس عبر الإنترنت، لفهم أساسيات الرحلات الفضائية، والميكانيك المداري، والبيئات المضغوطة في الفضاء، كما سيخضعون لتدريب خاص بحالات الطوارئ في مقر الشركة.

إقرأ أيضا :

عشاء في السماء.. والسعر 8000 يورو

إختراع آلة تقرأ الأفكار وتُترجمها إلى نصوص