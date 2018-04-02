إختراع آلة تقرأ الأفكار وتُترجمها إلى نصوص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(صحف)

هل لديك مشكلة في أن يَطلِعَ الآخرون على ما تفكرُ فيهِ داخلَ عقلك؟ تخيل ان ذلك حدثَ فعلا ما هي ردةُ فعلك؟

طورَ علماء آلة مذهلة لقراءةِ الأفكار، التي يمكنها ترجمة ما الذي تفكرُ به وتخبِئُهُ في عقلك إلى نصٍ مقروء.

ويدعي العلماء أن معدلَ نجاحِ هذه العملية يصل إلى 90%، أو اكثر ويقولون إنهُ يعملُ من خلالِ تفسيرِ الحروف الساكنة والحروف في أدمغتنا.

ويعتقد الباحثون أن الآلة يمكنها في يومٍ من الأيام، مساعدةُ المرضى الذين يعانون من ظروفٍ لا تسمحُ لهم بالتحدث أو ، الانتقال، في معرفةِ احتياجاتهم وشكواهم.



وقال ديفيد موسيس، أحد مطوري الآلة من جامعة كاليفورنيا، "بالنظر إلى الأداء الذي أظهره الجهاز، نعتقد أنه قادر على العمل كمنصة لجهاز الكلام الاصطناعي".

وأبدى تخوفه من أن الجهاز قد يسبب مشاكل إذا تم كشف الأفكار السرية عن طريق الخطأ.

من جهته، أوضح قارئ الأفكار يوري جيلر "أستطيع أن أتخيل عواقب هذه الآلة في حال قرأت بعض الأفكار المحرجة".

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