فقط في الإمارات.. "تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدَ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبُ رئيسِ الدولة رئيسُ مجلسِ الوزراء حاكم دبي، أن تلبيةَ احتياجاتِ المجتمع، وفي مقدّمتها توفيرُ الرفاهِ الاجتماعي والخدماتُ الاجتماعية، ضرورةٌ لارتباطها باستقرارِ المجتمعاتِ وشعوبها وتحقيقِ النهضةِ والتنمية المستدامة، وصولاً لرؤيةِ «الإمارات 2021» ومئويتها 2071.

وكتبَ الشيخ محمد عبر صفحتهِ على موقعِ التواصلِ الاجتماعي تويتر: "تتحركُ دولة عندما يتوجعُ مواطن، هكذا أرادها زايد".

ووجّه سموه بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، كي يكون مرآة للمجتمع، ولإيصال صوت الفئات المختلفة ومطالبها للوزارة، ليتم التعامل معها وتلبيتها أولاً بأول.

وشدد سموه على أن الاهتمام بالمواطن وخدماته، أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة، منذ نشأتها حتى الآن، خصوصاً في الفترة المقبلة، مضيفاً أن الفترات المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً واسعاً على الفئات محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة لاجتماع مجلس الوزراء - حضرها المواطن علي المزروعي - وذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من القرارات الرامية إلى تحقيق رفاه وسعادة المجتمع لاسيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى عدد من القرارات بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية، كما اعتمد مجلس الوزراء 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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