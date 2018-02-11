تقنية الهايفو لشد الجلد من دون جراحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تقنية الهايفو تعمل على شد الجلد من دون اللجوء إلى العمليات التجميليه الجراحية ..

وتساهم هذه التقنيه في رفع البشرة المترهلة للوجه والرقبة وشدها ورفع الحاجبين كذلك والوجنتين، وتحديد الفك السفلي



تقنية الهايفو هو إجراء تجميلي غير جراحى لشد الوجه والرقبة، ويتميز بكونه إجراء سريع ويعطى انطباع ملحوظ ولا يحتاج لفترة نقاهة ،

وهو مناسب لمن يعانون من بشرة مترهلة حول الفم أو العينين أو ثنيات فى جلد الرقبة أو من يعانون من الخطوط الرفيعة والتجاعيد ،

وتم اعتماد هذا التقنية من قبل منظمة الغذاء والدواء "FDA" بعد إثبات فعاليتها وكونها آمنة فى الدراسات السريرية.

التقينا بإستشاري جراحة التجميل ورئيس وحدة التجميل في مستشفى راشد في دبيالطبيب مروان أحمد زرعوني

وتحدث تقنية الهايفو لشد الوجه ونتائجها على البشره وأفادنا بالتالي :

تقنية «الهايفو»

من الطرق التي تم اعتمادها كبديل للتدخل الجراحي "الموجات الفوق صوتية الشديدة المركزة" "High-Intensity Focused Ultrasound" أو ما يعرف بـ "HIFU", والتي لاقت رواجاً كبيراً حيث أن الكثير من الأشخاص لا يرغبون في التعرض للألم المصاحب للعمليات الجراحية لشد الوجه أو المخاطر الناتجة عنها.

ي عملية طبية عالية الدقة يتم فيها إرسال الموجات الفوق صوتية عن طريق ثلاثة أنواع من المجسات إلى ثلاثة أعماق مختلفة من الطبقات تحت سطح الجلد .

تقنية «الهايفو» تغني السيدات عن العمليات الجراحية التي تتطلب تخديراً كاملاً وقضاء فترة نقاهة لأيام عدة في المستشفى أيضاً

، وقال: هذه التقنية مناسبة للسيدات ممن تتراوح أعمارهن بين (35- 55 عاماً)، وستحصل السيدة على 50% من نتيجة جلسة العلاج مباشرة بعد الانتهاء منه مع احمرار بسيط يستمر لساعتين، على أن ترى النتيجة كاملة بعد أيام عدة، كما يتطلب الخضوع لأكثر من جلسة، على أن تكون الجلسة الثانية بعد 3 أشهر، ولمدة 25 دقيقة حداً أقصى حسب ما يقرر طبيب التجميل أو أخصائي الجلد.

النتائج المرجوة من الهايفو

1 جلد مشدود وأكثر مرونة.

2 التخلص من عدد كبير من التجاعيد والأكياس تحت العين والهالات السوداء.

3 الإبطاء من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه والرقبة.

4 رفع وشد الخدود دون جراحة.

5 التحسين من خط الفك السفلى ونضارة البشرة والشكل العام للوجه.

6 الحد من حب الشباب ، أظهر عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يعانون من حب الشباب من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة تحسناً كبيراً عند تسليط الموجات على الطبقات السطحية للجلد خلال ما يقرب من شهر ونصف.

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