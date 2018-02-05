قصور الشرايين التاجيه.. الأسباب وطرق العلاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

أثبتت دراسة حديثة أن الإصابة بأمراض قصور الشرايين التاجية والذبحة الصدرية بدأت تحدث في سن مبكرة ، وذلك في كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية والمنخفضة الدخل،

ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري وإرتفاع ضغط الدم بين فئات الشباب والأطفال، وتسابق أعداد كبيرة من الشباب إلى التدخين، وغيرها من العادات الصحية الغير سليمة تفاصيل أوفى مع المختصه في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله

يعتبر مرض قصور الشريان التاجي أحد أمراض القلب، حيث إنّ نسبة الإصابة بأمراض القلب أصبحت أكبر في الفترات الأخيرة، وتشير الدراسات إلى أن مشكلة مرض قصور الشريان التاجي تصيب بشكل أكبر الفئات العمرية التي تقع بين 30 و44 عاماً.

ألتقينا بإستشاري طب القلب التداخلي الطبيب محمد شحاته

وتحدث أسباب قصور الشرايين التاجيه وكيفية الوقايه منها وعلاجها وأفادنا بالتالي

.قصور الشرايين التاجيه هوا

انسداد الشرايين التي تغذّي عضلة القلب؛ وذلك بسبب ترسّب المواد الدهنية والكولسترول، مما يحدّ من تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويسبب السكتة القلبية

ومن أسباب قصور الشريان التاجي يرجع ÷لى إسلوب الحياه الحديثه وأهمها

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم بشكل متكرّر

. ارتفاع نسبة السكر في الدم لمرضى السكري بشكل كبير،

الوزن الزائد

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم .

أعراض قصور الشرايين التاجيه

أعراض قصور الشرايين التاجيه :

: الشعور بألم حاد في الصدر أو ما يسمى الذبحة الصدرية، بحيث يشعر الإنسان هنا بضيق غير محتمل في منطقة الصدر

، وعادةً ما يتم الإشارة إلى الذبحة الصدرية في حالات الإجهاد البدني أو العاطفي، وبمجرد إزالة ذلك الإجهاد الذي سبب الذبحة الصدرية فإنّ جميع هذه الآلام ستزول

. الإحساس بضيق في التنفس، وذلك لعدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم،

. النوبة القلبية، ويصاب الإنسان بهذا العرض نتيجة حدوث انسداد كلي للشريان التاجي،

وأعراض النوبة القلبية تتمثل ب : ضغط في الصدر، ألم في الكتف أو الذراع، والتي أحياناً ما تترافق مع ضيق في التنفس والتعرق، ولكن في بعض الأحيان قد تحدث النوبة القلبية دون أعراض أو علامات واضحة.

و ان الأهم من إجراء الجراحات هو الوقاية من أمراض الشرايين التاجية

وأول خطوة في العلاج الامتناع عن التدخين وضبط نسبة السكر في الدم وضبط نسبة الضغط وإجراء تمارين رياضية يومية مثل المشي

ويراعي ان يكون المجهود متدرجاً تدرجا طرديا

وعلاج الأسنان من البؤر الصديدية وغسل الاسنان بعد الإفطار والعشاء حيث إن البكتيريا الموجودة في الفم تدخل تيار الدم ثم تهاجم اللوحة المتكلة على جدار الشريان وتسبب التهاباً ينتج عنه جلطة تسد الشريان ولذلك علاج الأسنان وغسلها يوميا سوف يتفادي الشخص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية

علاج قصور الشريان التاجي :

إجراء عملية القسطرة؛ وذلك لتوسيع الشريان التاجي بالبالون، أو تركيب دعامة. إجراء جراحة في القلب؛ وذلك لتركيب وصلة شريانية للشريان المسدود.

تناول الأسبرين للتقليل من احتمال حدوث جلطات.

تناول مثبطات الكالسيوم؛ وذلك لأنها تعمل على توسيع الشرايين التاجية.

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