سيجارة واحدة باليوم أخطر مما تتوقع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)



أظهرت دراسة واسعة النطاق تشير إلى أن سيجارة واحدة في اليوم كفيلة بأن تعرض الشخص لخطر الإصابة بأزمة قلبية يعادل نصف الخطر الناجم عن تدخين علبة من 20 سيجارة.



أظهر بحث طبي بريطاني أن تدخين سيجارة واحدة يوميا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50%.



وذكرت صحيفة بريطانية أن "الرجال الذين يدخنون سيجارة واحدة يوميا تزيد نسبة إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 48%، مقارنة بأولئك غير المدخنين، كما تزيد نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية بمعدل 25% مقارنة بغيرهم".



ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يدخن سيجارة واحدة يوميا تبلغ نسبة إصابتهن بأمراض القلب 57% وبالجلطة الدماغية 31%، بحسب الباحثين.



وأكد الباحثون أن مضار التدخين أكثر مما كان متوقعاً، مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين، بدلاً من التخفيف من عدد السجائر التي يدخنونها يومياً.



قال المعد الرئيسي للبحث "قد يكون الوضع كذلك على صعيد سرطان الرئة إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأزمات القلبية والجلطات حيث إن سيجارة واحدة تشكل 50% من خطر علبة كاملة في اليوم".



وأضاف "ينبغي تاليا ألا يتوهم المدخنون بأن عددا أقل من السجائر في اليوم أو حتى سيجارة واحدة لا تحمل خطرا كبيرا وعلى المدى الطويل".

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