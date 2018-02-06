حبوب منع الحمل تحمي من سرطان المبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

دراسه تشير إلى أن النساء اللاتي تناولن حبوب منع الحمل لدة خمس سنوات أو أكثر,, أصبح لديهن وقاية أكبر من سرطان المبيض

أكدت دراسة حديثة إحدى الفوائد المحتملة للاستعمال الطويل الأجل لحبوب منع الحمل، وهي الوقاية من سرطان المبيض.

وقالت باحثة في المعهد الوطني للسرطان في أمريكا ( أضهرت دراستنا أن استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم مفيد للوقاية من سرطان المبيض

وسرطان بطانة الرحم للنساء المعرضات لمختلف المخاطر الكامنة وراء هذه الأمراض".

وأفادت النتائج أن الحبوب التي يتم تناولها عن طريق الفم تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تتراوح بين 10 و12 بالمائة.

و بحسب الدراسة التي نُشرت فقد تمت مراجعة 20 دراسة سابقة عن آثار حبوب من الحمل، وتبين أن النساء اللاتي تناولنها لـمدة 5 سنوات أو أكثر قلت لديهن مخاطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تزيد عن 10 بالمائة.

وكانت دراسة سابقة قد نشرت عام 2002 " قد وجدت أن النساء الاتي تناولن الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجسترون يحمي المبيض لديهن من الأورام مقارنة بمن لا يتناولن عقاقير الحمل

ودعت النتائج النساء إلى إجراء الفحوصات بانتظام بعد سن 40، وعدم الاعتماد على حبوب منع الحمل فقط كوسيلة وقاية.

وحذر الأطباء السيدات اللاتي يعانون من أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم من تناول حبوب منع الحمل

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