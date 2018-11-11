​​​​​​​إنجاز طبي جديد لمعالجة مرض سرطان الرئة

أخبار الآن | بيروت - لبنان (ماريا الفحل)

اكتشاف طبي جديد لطالبة لبنانية في الجامعة الاميركية، يساهم في التشخيص المبكر وتوجيه علاج لسرطان الرئة الذي يُعتبر الأكثر فتكًا بالإنسان، في ظل تزايد نسبة المصابين جراء هذا المرض الخبيث.

بحث علمي يسجل إنجازا جديدا حول مرض سرطان الرئة، آثار خليل طالبة في كلية الطب توصلت الى اكتشاف رابط بين 4 جينات وراثية ومرض سرطان الرئة

هذا الاكتشاف يسهم في إيجاد آلية للكشف المبكر عن المرض وبلورة علاج للقضاء على خلايا الرئة السرطانية

هذه الدراسة اجريت بالتعاون مع باحثين من كلية الطب في الجامعة الاميركية بالتعاون مع مركز دي أن في الولايات المتحدة الاميركية

تجدر الإشارة أن نسبة الإصابة بسرطان الرئة ترتفع في لبنان وهي الأعلى في المنطقة عند النساء والرجال على حد سواء، بسبب زيادة معدّلات التدخين عند الشعب اللبناني مقارنة مع البلدان المحيطة.

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