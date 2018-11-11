كيف سيؤثر تراجع نسبة خصوبة النساء على العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت دراسة طبية أن نصف دول العالم تواجه نقصا في عدد المواليد بسبب تراجع نسبة الخصوبة بين النساء.

حيث فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت، توجهات المواليد في كل دولة منذ الخمسينات إلى 2017.

وخلصت الدراسة إلى أن المرأة كانت تنجب بمعدل 4،7 أطفال وذلك في الخمسنيات. ووصلت نسبة الخصوبة العام الماضي إلى 2،4 طفل لكل امرأة.

وتوقعت الدراسة أن يؤثر تراجع نسبة الخصوبة لدى النساء على عدد السكان بعد عدة أجيال.

كما أشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام تخفي الفوارق الكبيرة بين مختلف الدول، فعلى سبيل المثال خصوبة النساء في النيجر تصل 7،1 أطفال لكل امرأة، أما في قبرص فمعدل إنجاب النساء هو طفل واحد، كما تبلغ نسبة خصوبة النساء في بريطانيا نسبة 1،7 طفل لكل امرأة، كما هو الوضع المماثل في أغلب الدول الغربية.

ولكن هذه الأرقام تخفي الفوارق الكبيرة بين مختلف الدول، فخصوبة النساء في النيجر تصل 7،1 أطفال لكل امرأة، أما في قبرص فمعدل إنجاب النساء هو طفل واحد.

وتبلغ نسبة خصوبة النساء في بريطانيا نسبة 1،7 طفل لكل امرأة، كما هو الشأن في أغلب الدول الغربية.

الخصوبة هو معدل إنجاب النساء، وهي تختلف عن عدد المواليد كل عام.

عندما تنخفض نسبة الخصوبة في بلد ما إلى ما دون 2،1 فإن عدد السكان يبدأ في التراجع.

وأوضح البروفيسور، كريستوفر ماري، مدير معهد تقييم الصحة في جامعة واشنطن، : "أن نصف دول العالم أصبحت دون مستوى نسبة الخصوبة المطلوبة، وإذا لم تتخذ إجراءات بهذا الخصوص فإن عدد السكان في هذه الدول سيتراجع".

وأشار البروفيسور ماري "أن أغلب الدول المتطورة اقتصاديا مثل دول أوروبا، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تشهد تراجعا في نسبة الخصوبة، ولكن هذا لا يعني أن عدد السكان في هذه الدول يتراجع بالضرورة، فعدد السكان مرتبط أيضا بنسبة الوفيات والهجرة."

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