هذه الأسباب الـ5 تؤدي إلى العقم عند النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ مشكلات الخصوبة من أكثر الأمور التي تشغل بال النساء، ويمنع العقم قدرتهن على الإنجاب. وفي هذا الصدد، نشر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني سلسلة من الأسباب التي تؤدي إلى العقم، وهي على النحو التالي:

تلف القناة

يساهم تلف قناة فالوب أو انسدادها، إلى منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة من أجل الإخصاب.

تكيس المبيض

يؤدي التكيس إلى إنتاج هرمونات الذكورة بشكل أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ويزيد خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة.

تليف الرحم

تليف الرحم هو عبارة عن نمو عضلي داخل الرحم قد يكون غير سرطاني، وعادة ما تنمو الأورام الليفية على بطانة الرحم وداخل تجويفه.

قصور الغدة

تلعب الغدة الدرقية دوراً أساسياً في تهيئة الحمل. ولذلك، فإن انخفاض مستوى هرمون هذه الغدة قد يؤدي إلى عدم إطلاق البيضة من المبيض، مما يسبب العقم.

عدد البويضات وجودتها

تنتج المبايض لدى المرأة أعداداً مختلفة من البويضات في كل مرة، وفي بعض الأحيان لا تعمل البويضات بكفاءة عالية لإجراء حمل ناجح بسبب عوامل عدة، من بينها العمر الذي يؤثر في جودة البويضات.

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