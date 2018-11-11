حمية غذائية تحول ثمانينياً إلى نجمٍ عبر "انستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح رجل ثمانيني يدعى ديفيد كوكسون، نجماً على موقع "انستغرام"، بفضل الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها لتحفيز نفسه خلال رحلته مع خسارة الوزن.

وأنشأ كوكسون (85 عاماً) حساباً على انستغرام، ونشر عليه مئات الصور التي يلتقطها لنفسه أثناء تناوله الأطعمة الصحية التي واظب عليها ضمن حميته الغذائية. وظهر كوكسون في الصور مبتسماً، ولم تغب ابتسامته حتى عندما زاد أكثر من نصف كيلوغرام، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبعد أن حظي بالشهرة الكبيرة، قال كوكسون: "أذهلتني التعليقات وردود الفعل الإيجابية. شكراً لكم جميعاً على ذلك". غير أن ما أسعد كوكسون كثيراً هو خسارته نحو ربع كيلو. وعلى الأثر، زفّ هذا الخبر السعيد عبر حسابه على إنستغرام".

والآن، فقد يبلغ عدد متابعي كوكسون عبر "انستغرام" نحو 64 ألف شخص.

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