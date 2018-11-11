صياد تظاهر بالموت للإفلات من السجن بتهمة الإعتداء الجنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حكمت محكمة أمريكية على صياد أسماك يدعى ريان ميجاناك، بالسجن لمدة 17 عاماً، بسبب تهمتين: الأولى لإعتدائه جنسياً على امرأة، والثانية بسبب تظاهره بالموت كي يتمكّن من الإفلات من عقوبة السجن".

وكانت هيئة حرس السواحل في آلاسكا أنفقت أكثر من 384 ألف دولار في محاولات البحث عن ميجاناك (35 عاماً)، الذي اعتدى على امرأة من أصحاب الهمم عام 2016.

وأشارت التحقيقات، إلى أنّ "ميجاناك قام بإغراق قاربه، وعاد إلى مرفأ غراهام على متن قارب آخر، ليختبأ بالقرب من منزل والدته"، لافتةً إلى أنّ "ميجاناك خطّط للهرب من ولاية ألاسكا عندما تتوقيف عمليات البحث عنه".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإنّ "خطة ميجاناك للهرب باءت بالفش وتمكنت الشرطة بعد ذلك من توقيفه عبر كمين محكم في ألاسكا". ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أنّ "حبيبة ميجاناك كان لها الدور الأكبر في عملية توقيفه، وذلك لأنها أبلغت والديه أنه ما زال على قيد الحياة، بعدما تظاهر أنه ميت".

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