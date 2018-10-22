إصابة 12 عسكريا مغربيا لدى منعهم عبور مهاجرين الى مليلـية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

أصيب 12 عسكريا مغربيا إصابات بعضها خطرة لدى محاولتهم منع مهاجرين الذي توفي أحدهم من تسلق السياج الفاصل عن مدينة مليــلية الجيب الاسباني في شمال المغرب.



و قالت الداخلية المغربية إنه تم توقيف 141 مهاجرا أثناء هذه العملية حاولوا العبور الى مليــلية, مضيفة أنها قررت ترحيل جميعهم الى بلدانهم الأصلية.

وكانت السلطة المحلية في مليلية قالت إن مهاجرا توفي واصيب 19 آخرون بجروح أثناء محاولة عبور السياج انطلاقا من مدينة الناظور شمال المغرب.

ومن نحو 300 تمكن 200 تقريبا من عبور السياج والمرور الى مليلية، بحسب السلطات الاسبانية.

وباتت اسبانيا أول بوابة دخول للمهاجرين الى أوروبا مع أكثر من 47 الف مهاجر منذ بداية 2018 خمسة آلاف منهم تقريبا وصلوا برا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ويعتبر المغرب بلد عبور لآلاف المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الراغبين في الوصول الى أوروبا.

وتكثف السلطات المغربية التي كانت أشارت الى 54 الف محاولة عبور تم إحباطها منذ بداية العام عمليات المراقبة ونقل آلاف المهاجرين.

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